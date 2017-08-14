В Лондоне закрывают проект постройки моста-сада через Темзу

ЛОНДОН, 14 авг — РИА Новости. Проект постройки моста-сада через Темзу — так называемого Садового моста — закрывается из-за недостаточной поддержки со стороны властей Лондона, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте фонда Garden Bridge, который работал над проектом.

"Фонд Garden Bridge — благотворительная организация, созданная для постройки и эксплуатации Садового моста в центре Лондона — сегодня объявила о прекращении проекта. Он проинформировал о своем решении мэра Лондона, организацию "Транспорт для Лондона" (TfL) и департамент транспорта, организации, которые выделили государственные средства на проект. У фонда нет другого выбора, кроме как принять это решение из-за недостатка поддержки от мэра", — сказано в заявлении Garden Bridge.

Предполагалось, что мост украсит город и позволит туристам и жителям столицы наслаждаться городскими видами в окружении цветов и растений, которые были бы высажены на мосту. Идея проекта появилась в 2013 году, в 2014 году было получено разрешение на планировочные работы.

Бюджет проекта оценивался в 200 миллионов фунтов — столько должна была стоить только лишь постройка моста. Четыре месяца назад мэр Лондона Садик Хан отказался принять эксплуатационные расходы на мост в 3 миллиона фунтов ежегодно. На строительство он не хотел выделять более 60 миллионов фунтов господдержки, при этом частных средств было собрано уже на 70 миллионов фунтов.

Около 37 миллионов уже было потрачено на подготовительные работы, теперь эти деньги будут потеряны.