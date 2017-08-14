Трамп прервал отпуск и досрочно возвращается в Белый дом

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прервал "рабочий отпуск" и возвращается в Вашингтон из-за напряженного рабочего графика.
Президент США отправился в 17-дневный "рабочий отпуск" 4 августа. Представитель Белого дома заявил, что Трамп будет работать на курорте, поскольку в Белом доме ремонтируют систему отопления и кондиционирования. Отмечалось, что в августовскую жару работать без кондиционеров в резиденции президента невозможно.
Heading to Washington this morning. Much work to do. Focus on trade and military. #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 августа 2017 г.