Австрийские социал-демократы прекратили работу с задержанным советником

ВЕНА, 14 авг — РИА Новости. Социал-демократическая партия Австрии (SPOE) отстранилась от сотрудничества с Талем Зильберштайном — задержанным в Израиле вместе с бизнесменом Бени Штейнмецем советником избирательной кампании канцлера республики и лидера партии Кристиана Керна.

Штейнмеца и еще четырех человек власти Израиля подозревают в отмывании денег, фальсификации корпоративных документов, мошенничестве и корпоративном нарушении доверия, а также препятствовании правосудию и взяточничестве.

Как следует из распространенного в понедельник заявления представителя партии Георга Нидермюльбихлера (Georg Niedermühlbichler), Зильберштайн "давал советы по избирательной кампании Социал-демократической партии и проводил социологические исследования в области опросов общественного мнения".

"SPOE немедленно прекращает совместную работу с Талем Зильберштейном", — говорится в заявлении.

После отставки в мае этого года бывшего министра экономики, вице-канцлера и председателя коалиционной Народной партии Австрии Райнхольда Миттерленера его последний пост занял нынешний глава МИД республики Себастьян Курц. Он потребовал досрочного проведения голосования по членству в парламенте страны. Вторая партия в коалиции, социал-демократы во главе с Керном согласились на это. Сейчас в Австрии идет активная избирательная кампания. Досрочные парламентские выборы пройдут в Австрии 15 октября 2017 года.