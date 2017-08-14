При атаке на кафе в Буркина-Фасо россияне не пострадали

Пожарная бригада возле ресторана после нападения боевиков на ресторан в Уагадугу, Буркина-Фасо. 14 августа 2017

Пожарная бригада возле ресторана после нападения боевиков на ресторан в Уагадугу, Буркина-Фасо. 14 августа 2017

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россияне не пострадали в результате нападения на кафе в столице Буркина-Фасо, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" в Уагадугу и открыли огонь по посетителям. Армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка. Жертвами нападения стали 17 человек, восемь получили ранения. Власти начали расследование инцидента.

"Российских граждан, по предварительным данным, среди пострадавших нет. Решительно осуждаем эту очередную кровавую акцию против мирных граждан. Выражаем слова глубокого сочувствия родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Поддерживаем усилия правительства Буркина-Фасо в решительной борьбе с экстремизмом и терроризмом", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.