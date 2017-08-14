При атаке на кафе в Буркина-Фасо россияне не пострадали

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россияне не пострадали в результате нападения на кафе в столице Буркина-Фасо, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Российских граждан, по предварительным данным, среди пострадавших нет. Решительно осуждаем эту очередную кровавую акцию против мирных граждан. Выражаем слова глубокого сочувствия родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Поддерживаем усилия правительства Буркина-Фасо в решительной борьбе с экстремизмом и терроризмом", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.