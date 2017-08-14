Россия поможет в оснащении иракской армии, заявил российский посол

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия готова оказывать Ираку всестороннюю поддержку в укреплении боевого потенциала и оснащении его армии новейшей военной техникой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Максим Максимов.

"Мы всегда заявляли на всех уровнях, что готовы продолжать оказывать иракским друзьям всестороннее содействие в укреплении боевого потенциала иракской армии и силовых структур, оснащении их новейшей военной техникой", — сказал дипломат.

Максимов отметил, что Ирак остается важным партнером для России на Ближнем Востоке.

"Сегодня Ирак вносит весомый вклад в уничтожение террористической группировки "Исламское государство". Проводя на своей территории широкомасштабную контртеррористическую операцию, иракские власти создают условия для ликвидации баз террористов в Ираке и ослабления потенциала ИГИЛ* в Сирии", — добавил дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00.