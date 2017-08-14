Глава АЛБА раскритиковал слова Трампа о "военном решении" в Венесуэле

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь регионального объединения АЛБА ("Боливарианский альянс для народов нашей Америки") Давид Чокеуанка назвал недопустимым заявление президента США Дональда Трампа о возможном "военном решении" для урегулирования ситуации в Венесуэле, передает телеканал Telesur.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию. "Это заявление президента США недопустимо", — заявил Чокеуанка.

Как сообщают местные СМИ, глава АЛБА призвал членов Союза южноамериканских наций (UNASUR) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) провести экстренное совещание, чтобы проанализировать угрозы в отношении Венесуэлы со стороны США.

АЛБА была создана по инициативе Чавеса и Фиделя Кастро в 2004 году в противовес американской инициативе свободной экономической зоны двух Америк. В состав АЛБА входят такие страны Латинской Америки и Карибского бассейна, как Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис.