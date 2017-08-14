Силовики выпустили около 230 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 230 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 55 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки.

"На донецком направлении противник применял артиллерию, танки, БТР и БМП, минометы. По 13 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 19 артиллерийских снарядов, 11 танковых снарядов, 61 мина калибром 120 миллиметров и 84 мины калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, еще 56 мин украинские силовики выпустили по населенным пунктам на мариупольском направлении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.