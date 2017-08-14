МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Северная Корея могла через черный рынок получить ракетные двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш", сообщает газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.
По данным издания, "следователи со стороны правительства и эксперты сфокусировали свое расследование на производителе ракет в Днепропетровске, Украина". Эксперты считают "Южмаш" "наиболее вероятным источником двигателей" межконтинентальных баллистических ракет, об испытании которых КНДР заявила в июле. При этом издание подчеркивает, что точных данных о том, кто мог продать ракетные технологии в КНДР, нет.
"Вполне вероятно, что эти двигатели были доставлены из Украины — возможно, незаконно", — заявил Эллеман. "Сколько их (двигателей — ред.) и помогают ли им украинцы сейчас — большой вопрос", — добавил он.
КНДР, несмотря на санкции Совбеза ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз.
На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.