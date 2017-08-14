МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Северная Корея могла через черный рынок получить ракетные двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш", сообщает газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

Аналитики изучили фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели, и пришли к заключению, что по внешнему виду они напоминают советские которые сейчас "могут иметь отношение" только к нескольким предприятиям на территории бывшего Союза.

По данным издания, "следователи со стороны правительства и эксперты сфокусировали свое расследование на производителе ракет в Днепропетровске, Украина". Эксперты считают "Южмаш" "наиболее вероятным источником двигателей" межконтинентальных баллистических ракет, об испытании которых КНДР заявила в июле. При этом издание подчеркивает, что точных данных о том, кто мог продать ракетные технологии в КНДР, нет.

"Вполне вероятно, что эти двигатели были доставлены из Украины — возможно, незаконно", — заявил Эллеман. "Сколько их (двигателей — ред.) и помогают ли им украинцы сейчас — большой вопрос", — добавил он.

В начале августа Совбез ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, полное выполнение ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

КНДР, несмотря на санкции Совбеза ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.