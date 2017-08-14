Пекин надеется на всеобщее одобрение российско-китайского плана по КНДР

ПЕКИН, 14 авг — РИА Нвости, Анна Раткогло. Китай надеется, что все стороны, заинтересованные в разрешении проблемы ядерного досье КНДР, с серьезностью рассмотрят совместные инициативы Москвы и Пекина по этой теме, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
По ее словам, Пекин надеется, что все заинтересованные стороны сосредоточат свои усилия на скорейшем возобновлении переговорного процесса, а также на поиске политических способов урегулирования кризиса на Корейском полуострове.
При этом китайский дипломат уклонилась от ответа на вопрос о том, сохранит ли Пекин нейтралитет в случае, если Пхеньян нанесет удар по американскому острову Гуам. "Китайская сторона не станет отвечать на такие гипотетические вопросы. Мы надеемся, что ситуация постепенно будет двигаться к снижению напряжённости",- подчеркнула Хуа Чуньин.
На минувшей неделе Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. При этом северокорейская сторона предупредила, что выпущенные ракеты могут пролететь над четырьмя западными и юго-западными префектурами в Японии: Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю, а также Эхимэ и Коти на юго-западном острове Сикоку.
Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.