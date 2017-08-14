Пекин надеется на всеобщее одобрение российско-китайского плана по КНДР

ПЕКИН, 14 авг — РИА Нвости, Анна Раткогло. Китай надеется, что все стороны, заинтересованные в разрешении проблемы ядерного досье КНДР, с серьезностью рассмотрят совместные инициативы Москвы и Пекина по этой теме, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В настоящий момент Китай надеется, что все стороны серьёзно рассмотрят и примут предложения по урегулированию, выдвинутые КНР и Россией. Они основываются на инициативе "двойного замораживания" и направлены на то, чтобы должным образом решить проблему Корейского полуострова", — сказала Хуа Чуньин.

По ее словам, Пекин надеется, что все заинтересованные стороны сосредоточат свои усилия на скорейшем возобновлении переговорного процесса, а также на поиске политических способов урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

При этом китайский дипломат уклонилась от ответа на вопрос о том, сохранит ли Пекин нейтралитет в случае, если Пхеньян нанесет удар по американскому острову Гуам. "Китайская сторона не станет отвечать на такие гипотетические вопросы. Мы надеемся, что ситуация постепенно будет двигаться к снижению напряжённости",- подчеркнула Хуа Чуньин.

Внешнеполитические ведомства России и Китая ранее выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова. В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

На минувшей неделе Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. При этом северокорейская сторона предупредила, что выпущенные ракеты могут пролететь над четырьмя западными и юго-западными префектурами в Японии: Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю, а также Эхимэ и Коти на юго-западном острове Сикоку.

Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.