Саакашвили готов озвучить "план возвращения Украины украинцам"

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что 16 августа озвучит "план возращения на Украину и план возвращения Украины украинцам".
На своей странице в Facebook Саакашвили разместил сообщение, в котором говорится, что он в прямом эфире в 19.30 (совпадает с мск) озвучит "план возращения на Украину и план возвращения Украины украинцам". Других подробностей не сообщается.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.