"Врачи без границ" раскритиковали действия Ливии по отношению к мигрантам

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Немецкое подразделение международной организации "Врачи без границ" обвинило ливийское правительство в том, что они действуют незаконно, препятствуя спасению мигрантов в Средиземном море, заявил в интервью газете Welt президент организации Фолькер Вестербарки.
"В ходе нашей работы в Ливии мы наблюдаем, что это место беззакония, произвольных задержаний и крайнего насилия. Мы спасаем людей из воды в рамках законодательства о помощи терпящим бедствие на море, которые бегут от жестоких порядков в ливийских лагерях для интернированных лиц. Не мы действуем незаконно, а ливийское правительство, угрожая нашим сотрудникам и препятствуя законным спасательным акциям в международных водах", — заявил Вестербарки.
Немецкая некоммерческая организация Sea Eye также приостановила операции по спасению мигрантов в Средиземном море. В организации заявили, что приняла такое решение после "явной угрозы в отношении частных некоммерческих организаций" со стороны ливийского правительства.