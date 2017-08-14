"Врачи без границ" раскритиковали действия Ливии по отношению к мигрантам

Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия. Архивное фото

Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Немецкое подразделение международной организации "Врачи без границ" обвинило ливийское правительство в том, что они действуют незаконно, препятствуя спасению мигрантов в Средиземном море, заявил в интервью газете Welt президент организации Фолькер Вестербарки.

На прошлой неделе ВМС Ливии предписали иностранным суднам покинуть поисково-спасательную зону у берегов страны. Власти Ливии подозревают благотворительные организации в помощи нелегальным перевозчикам мигрантов.

"В ходе нашей работы в Ливии мы наблюдаем, что это место беззакония, произвольных задержаний и крайнего насилия. Мы спасаем людей из воды в рамках законодательства о помощи терпящим бедствие на море, которые бегут от жестоких порядков в ливийских лагерях для интернированных лиц. Не мы действуем незаконно, а ливийское правительство, угрожая нашим сотрудникам и препятствуя законным спасательным акциям в международных водах", — заявил Вестербарки.

Как ранее сообщало агентство Рейтер, международная организация "Врачи без границ" (MSF) в субботу заявила о приостановке деятельности по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угрожающих действий ливийской береговой охраны и препятствий в работе со стороны итальянского правительства. По данным Франс Пресс, "Врачи без границ", приостановили использование самого крупного судна в регионе из-за "атмосферы возрастающей недоброжелательности для спасательных операций".

Немецкая некоммерческая организация Sea Eye также приостановила операции по спасению мигрантов в Средиземном море. В организации заявили, что приняла такое решение после "явной угрозы в отношении частных некоммерческих организаций" со стороны ливийского правительства.