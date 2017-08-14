Число жертв наводнений в Бангладеш выросло до 27 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг – РИА Новости. По меньшей мере 27 человек стали жертвами вызванных ливнями наводнений в Бангладеш, сообщают в понедельник местные СМИ.

Ранее было известно об 11 погибших.

Сильные дожди обрушились на Бангладеш, как и на соседние Индию и Непал, в конце прошлой недели. Обильные муссонные дожди привели к резкому росту уровня воды в реках, учитывая тот факт, что протекающий в Бангладеш Ганг несет воду из подвергшейся стихии Индии.

Основная часть жертв при этом пока зафиксирована на север страны. Так, в округе Динаджпур с воскресенья погибли 13 человек, в Куриграме погибли еще 11 человек, а в Лалмонирхат – три.

По данным министерства реагирования на чрезвычайные ситуации, стихией затронуты 20 округов страны (из 64). Почти 600 тысяч человек проживают в зоне бедствия, почти 370 тысяч размещены во временных укрытиях.