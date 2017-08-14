В Израиле задержали миллиардера Бени Штейнмеца по делу о мошенничестве

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Полиция Израиля задержала бизнесмена Бени Штейнмеца для допроса в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщает газета Haaretz.

По данным издания, помимо бизнесмена для допроса были задержаны еще четыре человека. Формально они подозреваются в отмывании денег, фальсификации корпоративных документов, мошенничестве и корпоративном нарушении доверия, препятствовании правосудию и взяточничестве.

Как сообщает газета со ссылкой на полицию, задержанные подозреваются в систематичном использовании контрактов по несуществующим сделкам, включая имущественные сделки в другой стране для перевода средств и отмывания денег. В офисах и местах жительства некоторых из подозреваемых были проведены обыски.

В январе сообщалось, что миллиардер Штейнмец, один из самых состоятельных граждан Израиля, был освобожден из-под домашнего ареста без предъявления обвинений. Он находился под домашним арестом с 19 декабря. Бизнесмен подозревался в даче многомиллионных взяток высокопоставленным чиновникам Гвинеи с целью продвижения собственного бизнеса. BSG Resources, где он числится советником, отвергала обвинения, назвав их безосновательными. Израильская полиция сообщила, что Штейнмец был освобожден под залог в размере 100 миллионов шекелей (26 миллионов долларов). Он также обязался не покидать Израиль в течение 180 дней.