В Японии в результате крушения легкого самолета погибли два человека

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Легкий турбовинтовой самолет SOCATA TBM 700 разбился в понедельник в горах западной японской префектуры Нара, два находившихся на борту человека погибли, передает телеканал NHK со ссылкой на противопожарные службы страны.

По данным телеканала, самолет вылетел около полудня по местному времени (около 06.00 мск) из аэропорта Яо, расположенного неподалеку от города Осака, и направлялся в аэропорт Фукусимы. На борту находились два человека, включая пилота. Полет должен был продлиться 2 часа 45 минут.

Незадолго до того, как связь с воздушным судном прервалась, пилот сообщил в профильные службы, что самолет возвращается в аэропорт Яо.

Причина крушения пока не установлена. В ходе заправки самолета перед вылетом специалисты не выявили никаких сбоев в работе его систем.

В сообщении телеканала отмечается, что данный самолет — SOCATA TBM 700 — был импортирован в Японию из США в июле этого года.