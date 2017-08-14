Хафтар заявил об освобождении 90% Ливии от террористов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ливийская национальная армия освободила не менее 90% территории страны от террористов, ЛНА контролирует все нефтяные месторождения и военные базы в стране, заявил командующий ЛНА, маршал Халифа Хафтар.

"Вы наверняка знаете те огромные жертвы, на которые идёт ливийская национальная армия для того, чтобы уничтожить терроризм. Ожесточенные бои шли без остановки более трёх месяцев, и все это в условиях продолжающегося эмбарго на поставки оружия, так и неограниченной поддержки террористов финансами и оружием", — заявил Хафтар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Все эти бои закончились объявлением об освобождении Бенгази и взятием под контроль Ливийской национальной армией всех нефтяных месторождений, нефтяных портов и военных баз в стране. Таким образом, не менее 90% территории страны было освобождено", — сказал ливийский маршал.

По словам Хафтара, "мы рассчитываем и далее продолжать эту борьбу, пока Ливийская национальная армия не возьмёт под контроль всю территорию Ливии, чтобы обеспечить стабильность и безопасность".