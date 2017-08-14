Хафтар заявил об освобождении 90% Ливии от террористов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ливийская национальная армия освободила не менее 90% территории страны от террористов, ЛНА контролирует все нефтяные месторождения и военные базы в стране, заявил командующий ЛНА, маршал Халифа Хафтар.
"Все эти бои закончились объявлением об освобождении Бенгази и взятием под контроль Ливийской национальной армией всех нефтяных месторождений, нефтяных портов и военных баз в стране. Таким образом, не менее 90% территории страны было освобождено", — сказал ливийский маршал.
По словам Хафтара, "мы рассчитываем и далее продолжать эту борьбу, пока Ливийская национальная армия не возьмёт под контроль всю территорию Ливии, чтобы обеспечить стабильность и безопасность".