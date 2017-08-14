В Южной Корее считают маловероятным ракетный удар КНДР в районе Гуама

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министерство обороны Южной Кореи считает "чрезвычайно малой" вероятность того, что КНДР нанесет ракетный удар в районе острова Гуам, где расположены военные объекты США.

"Вероятность удара (КНДР) по Гуаму чрезвычайно малая", — цитирует слова главы южнокорейского военного ведомства Сон Ён Му агентство Ренхап

При этом глава минобороны Южной Кореи подчеркнул, что КНДР все же может притворить свои угрозы в жизнь, но лишь в "крайних" случаях.

На прошлой неделе Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. При этом северокорейская сторона предупредила, что выпущенные ракеты могут пролететь над четырьмя западными и юго-западными префектурами в Японии: Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю, а также Эхимэ и Коти на юго-западном острове Сикоку.

Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

В свою очередь, Сон Ён Му подчеркнул, что Южная Корея активизировала попытки пересмотреть соглашение с США относительно предельной дальности полета ракет, предназначенных для системы ПРО THAAD. В настоящее время правительство "делает все возможное для скорейшего завершения развертывания" всех дополнительных пусковых установок американской ПРО, добавил он.