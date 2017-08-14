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В мире

Эксперт прокомментировал совещание послов КНДР в Пхеньяне

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (816)
12:3514.08.2017
04300
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фотоМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Вызов северокорейских послов в крупнейших странах мира на совещание в Пхеньян может помочь на время разрядить ситуацию вокруг КНДР, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Олимпийский парк в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ранее сообщалось, что власти КНДР вызвали своих послов в крупнейших странах мира на совещание дипломатов в Пхеньян на фоне усиления международных санкций и нажима на северокорейское государство в связи с наращиванием его ядерного и ракетного потенциала. В частности, в совещании участвуют посол КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, посол в России Ким Хён Чжун и постпред северокорейского государства при ООН Ча Сон Нам.

"Я не знаю, надолго ли, но, в принципе, на какое-то время, чтобы разрядить эту ситуацию, которая просто сгущалась в этом конфликте Северной Кореи и Соединенных Штатов в словесных баталиях и угрозах, я думаю, что, может быть, — это лучший вариант, и как раз приглашение послов – это, может быть, объяснение новой линии, более компромиссной", — заявил Мосяков РИА Новости.

По мнению эксперта, вызов послов в ключевых странах мира является чрезвычайной мерой. "Это практика, принятая в таких чрезвычайных ситуациях, которая сейчас сложилась в мире, когда фактически все международное сообщество в лице Совета Безопасности – все выступают против тех ракетных испытаний, которые проводит Северная Корея", — сказал он.

"Послы в ключевых странах – от них очень много зависит с точки зрения информирования крупнейших государств о позиции Северной Кореи. Просто так не отзывают всех послов. Ясно совершенно, что это связано с общей ситуацией вокруг Северной Кореи", — добавил собеседник агентства.

Мосяков затруднился сказать, что именно могут обсуждать северокорейские дипломаты на совещании в Пхеньяне, однако выразил надежду на то, что им удастся найти компромисс.

Пекин. Архивное фото
© Фото : Fong Chen
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"Предложение, с которым Россия и Китай выступили по замораживанию одновременно маневров американских и южнокорейских войск с одной стороны и замораживание ракетных пусков Северной Кореи с другой стороны, мне кажется, что здесь есть очень серьезная платформа для определенного компромисса", — сказал Мосяков.

Северная Корея опасается угрозы со стороны США и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Однако тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.

Последний блок санкций, согласно принятой 5 августа резолюции СБ ООН, включает в себя ряд жестких мер, в том числе запрет на закупку у КНДР угля, железной руды и морепродуктов. В Пхеньяне эта мера была расценена как нарушение суверенитета страны.

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