В Нью-Йорке могут закрыть российское консульство, считает экс-замглавы МИД

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. США в качестве ответной меры на сокращение количества сотрудников американских дипмиссий в РФ, вероятнее всего, закроют самое крупное российское консульство – в Нью-Йорке, полагает бывший заместитель генерального секретаря ООН, экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.
"Я думаю, они пойдут по пути нанесения наибольшего ущерба, это Нью-Йорк. Я не исключаю, что они пойдут по этому пути", — сказал РИА Новости Орджоникидзе.
По его мнению, американская сторона будет выбирать для закрытия консульство по принципу наибольшего числа сотрудников, работающих там. "Скорее всего, они будут выбирать по количеству дипломатов в консульстве и количеству русскоговорящих людей, которые живут в этом регионе. Наибольшее количество — это, конечно, Нью-Йорк", — пояснил Орджоникидзе.
В конце декабря 2016 года Вашингтон под предлогом продолжающегося давления на американских дипломатов и "в связи с вмешательством РФ в выборы в США" выслал из США 35 российских дипломатов и закрыл доступ к двум жилым комплексам.
В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны.