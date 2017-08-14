В Нью-Йорке могут закрыть российское консульство, считает экс-замглавы МИД

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. США в качестве ответной меры на сокращение количества сотрудников американских дипмиссий в РФ, вероятнее всего, закроют самое крупное российское консульство – в Нью-Йорке, полагает бывший заместитель генерального секретаря ООН, экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что американские власти могут потребовать от России закрыть одно из своих генеральных консульств на территории США. По данным издания, об этом может быть объявлено к 1 сентября, но не уточняется, о какой именно дипломатической миссии идет речь. На данный момент у России в США четыре генконсульства: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне, а у США на территории России – три: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"Я думаю, они пойдут по пути нанесения наибольшего ущерба, это Нью-Йорк. Я не исключаю, что они пойдут по этому пути", — сказал РИА Новости Орджоникидзе.

По его мнению, американская сторона будет выбирать для закрытия консульство по принципу наибольшего числа сотрудников, работающих там. "Скорее всего, они будут выбирать по количеству дипломатов в консульстве и количеству русскоговорящих людей, которые живут в этом регионе. Наибольшее количество — это, конечно, Нью-Йорк", — пояснил Орджоникидзе.

В то же время, по его мнению, закрытие консульства в Сиэтле было наименее болезненным для России. "Я не знаю, как будет решаться этот вопрос – будет ли решать только госдепартамент или еще какие-то институты. Они сами еще не решили", — добавил он.

В конце декабря 2016 года Вашингтон под предлогом продолжающегося давления на американских дипломатов и "в связи с вмешательством РФ в выборы в США" выслал из США 35 российских дипломатов и закрыл доступ к двум жилым комплексам.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны.