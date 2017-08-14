Колониальная политика: в МИД РФ призвали США вывести войска из Афганистана

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва считает кампанию в США в Афганистане провалившейся, поэтому призывает Вашингтон к выводу своего контингента из страны. Кроме того, Россия выступила против отправки туда наемников частных военных компаний (ЧВК).

Американцы раскрылись

"Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является, — заявил бывший посол России в Афганистане, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью "Известиям"

Дипломат также прокомментировал сообщения о том, что Белый дом планирует отдать афганскую кампанию на откуп частным подрядчикам. Об этом ранее написала газета USA Today. По данным издания, глава ЧВК Blackwater Эрик Принс предложил Белому дому дислоцировать в Афганистане более пяти тысяч наемников и задействовать около 90 военных самолетов. Реализация такого плана потребует от Вашингтона примерно 10 миллиардов долларов и учреждение новой должности для специального человека, который отвечал бы за всю кампанию непосредственно перед американским президентом.

"Все это очень похоже на колониальную политику. Эрик Принс уже предложил восстановить Ост-Индскую компанию. Вот американцы и раскрылись: Афганистан для них — всего лишь колония", — заметил Кабулов.

По словам дипломата, этот план — глупость, и ни к чему хорошему не приведет. "Наемники просто-напросто побегут. Они набирают их за деньги со всего мира. Как они вообще собираются воевать против Талибов?" — отметил собеседник газеты.

В то же время Белый дом, как писала USA Today, рассматривает предложение Принса всерьез, несмотря на возражения и опасения, высказываемые советником американского президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"Посеяли разлад"

Эксперты соглашаются с тем, что Афганистан уже долгие годы является своего рода инкубатором терроризма. По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военного политолога Андрея Кошкина, такая ситуация требует не массового призыва наемников, а участия других международных игроков.

"Ситуация, конечно, требует серьезного подключения государств, активно заинтересованных в том, чтобы Афганистан перестал быть таким "инкубатором". И для этого необходимо создать механизм появления прорывных идей, в котором участвовали бы региональные государства, обеспокоенные тем, что террористы не только множатся в Афганистане, но и строят планы своего дальнейшего продвижения, в том числе в Россию", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

Как считает Кошкин, ситуация в регионе усугубилась как раз после того, как в Афганистане появились американские войска, которые не решали там вопросы урегулирования, а "сеяли разлад".

"Если же говорить о серьезном урегулировании, то, конечно же, следует объявить решительную войну терроризму, уничтожить его и перевести вопрос в плоскость политического урегулирования. Площадкой для обсуждения всех этих мер может быть ООН или же может быть создана дополнительная площадка по примеру астанинской площадки для обсуждения сирийских проблем. И государства, которые непосредственно заинтересованы в урегулировании ситуации в Афганистане, обсуждая пути такого урегулирования, обязательно придут к конструктивным решениям", — уверен собеседник агентства.

И проиграли

Согласно докладу счетной палаты США, в общей сложности Вашингтон потратил около 76 миллиардов долларов на поддержку афганских сил безопасности. Средства в частности пошли на поставки 600 тысяч единиц огнестрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств и на 208 вертолетов.

Кроме того, афганские военные получили около 30 тысяч специальных устройств для обезвреживания мин и бомб и 16 тысяч аппаратов для ведения разведки, в том числе беспилотников.

При этом сенатор Джон Маккейн, посетив Афганистан, пришел к выводу, что США проигрывают войну в Афганистане. По его словам, у Вашингтона нет стратегии, а афганская национальная армия, на которую американцы делают ставку, несет "неприемлемые потери". Причина же, как полагает сенатор, кроется в Белом доме, где сейчас "много неразберихи".