США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Колониальная политика: в МИД РФ призвали США вывести войска из Афганистана

12:1414.08.2017
(обновлено: 12:16 14.08.2017)
056750
© AP Photo / David GuttenfelderАмериканские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, АфганистанАмериканские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
© AP Photo / David Guttenfelder

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва считает кампанию в США в Афганистане провалившейся, поэтому призывает Вашингтон к выводу своего контингента из страны. Кроме того, Россия выступила против отправки туда наемников частных военных компаний (ЧВК).

Американцы раскрылись

Американские военнослужащие возвращаются на базу после патрулирования территории возле города Калат, Афганистан
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base
"Пусть уходят": в МИД России призвали США вывести войска из Афганистана
"Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является, — заявил бывший посол России в Афганистане, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью "Известиям".

Дипломат также прокомментировал сообщения о том, что Белый дом планирует отдать афганскую кампанию на откуп частным подрядчикам. Об этом ранее написала газета USA Today. По данным издания, глава ЧВК Blackwater Эрик Принс предложил Белому дому дислоцировать в Афганистане более пяти тысяч наемников и задействовать около 90 военных самолетов. Реализация такого плана потребует от Вашингтона примерно 10 миллиардов долларов и учреждение новой должности для специального человека, который отвечал бы за всю кампанию непосредственно перед американским президентом.

"Все это очень похоже на колониальную политику. Эрик Принс уже предложил восстановить Ост-Индскую компанию. Вот американцы и раскрылись: Афганистан для них — всего лишь колония", — заметил Кабулов.

По словам дипломата, этот план — глупость, и ни к чему хорошему не приведет. "Наемники просто-напросто побегут. Они набирают их за деньги со всего мира. Как они вообще собираются воевать против Талибов?" — отметил собеседник газеты.

В то же время Белый дом, как писала USA Today, рассматривает предложение Принса всерьез, несмотря на возражения и опасения, высказываемые советником американского президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"Посеяли разлад"

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп заявил, что США близки к принятию стратегии действий в Афганистане
Эксперты соглашаются с тем, что Афганистан уже долгие годы является своего рода инкубатором терроризма. По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военного политолога Андрея Кошкина, такая ситуация требует не массового призыва наемников, а участия других международных игроков.

"Ситуация, конечно, требует серьезного подключения государств, активно заинтересованных в том, чтобы Афганистан перестал быть таким "инкубатором". И для этого необходимо создать механизм появления прорывных идей, в котором участвовали бы региональные государства, обеспокоенные тем, что террористы не только множатся в Афганистане, но и строят планы своего дальнейшего продвижения, в том числе в Россию", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

Как считает Кошкин, ситуация в регионе усугубилась как раз после того, как в Афганистане появились американские войска, которые не решали там вопросы урегулирования, а "сеяли разлад".

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Маккейн о стратегии США в Афганистане: войск должно быть больше

"Если же говорить о серьезном урегулировании, то, конечно же, следует объявить решительную войну терроризму, уничтожить его и перевести вопрос в плоскость политического урегулирования. Площадкой для обсуждения всех этих мер может быть ООН или же может быть создана дополнительная площадка по примеру астанинской площадки для обсуждения сирийских проблем. И государства, которые непосредственно заинтересованы в урегулировании ситуации в Афганистане, обсуждая пути такого урегулирования, обязательно придут к конструктивным решениям", — уверен собеседник агентства.

И проиграли

Согласно докладу счетной палаты США, в общей сложности Вашингтон потратил около 76 миллиардов долларов на поддержку афганских сил безопасности. Средства в частности пошли на поставки 600 тысяч единиц огнестрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств и на 208 вертолетов.

Военные из США и Афганистана недалеко от Кабула. Архивное фото
© AP Photo / Rahmat Gul
США за 25 лет потратили на помощь афганским военным $76 миллиардов

Кроме того, афганские военные получили около 30 тысяч специальных устройств для обезвреживания мин и бомб и 16 тысяч аппаратов для ведения разведки, в том числе беспилотников.

При этом сенатор Джон Маккейн, посетив Афганистан, пришел к выводу, что США проигрывают войну в Афганистане. По его словам, у Вашингтона нет стратегии, а афганская национальная армия, на которую американцы делают ставку, несет "неприемлемые потери". Причина же, как полагает сенатор, кроется в Белом доме, где сейчас "много неразберихи".

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена