Колониальная политика: в МИД РФ призвали США вывести войска из Афганистана

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва считает кампанию в США в Афганистане провалившейся, поэтому призывает Вашингтон к выводу своего контингента из страны. Кроме того, Россия выступила против отправки туда наемников частных военных компаний (ЧВК).
Американцы раскрылись
Дипломат также прокомментировал сообщения о том, что Белый дом планирует отдать афганскую кампанию на откуп частным подрядчикам. Об этом ранее написала газета USA Today. По данным издания, глава ЧВК Blackwater Эрик Принс предложил Белому дому дислоцировать в Афганистане более пяти тысяч наемников и задействовать около 90 военных самолетов. Реализация такого плана потребует от Вашингтона примерно 10 миллиардов долларов и учреждение новой должности для специального человека, который отвечал бы за всю кампанию непосредственно перед американским президентом.
"Все это очень похоже на колониальную политику. Эрик Принс уже предложил восстановить Ост-Индскую компанию. Вот американцы и раскрылись: Афганистан для них — всего лишь колония", — заметил Кабулов.
По словам дипломата, этот план — глупость, и ни к чему хорошему не приведет. "Наемники просто-напросто побегут. Они набирают их за деньги со всего мира. Как они вообще собираются воевать против Талибов?" — отметил собеседник газеты.
В то же время Белый дом, как писала USA Today, рассматривает предложение Принса всерьез, несмотря на возражения и опасения, высказываемые советником американского президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
"Посеяли разлад"
"Ситуация, конечно, требует серьезного подключения государств, активно заинтересованных в том, чтобы Афганистан перестал быть таким "инкубатором". И для этого необходимо создать механизм появления прорывных идей, в котором участвовали бы региональные государства, обеспокоенные тем, что террористы не только множатся в Афганистане, но и строят планы своего дальнейшего продвижения, в том числе в Россию", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.
Как считает Кошкин, ситуация в регионе усугубилась как раз после того, как в Афганистане появились американские войска, которые не решали там вопросы урегулирования, а "сеяли разлад".
"Если же говорить о серьезном урегулировании, то, конечно же, следует объявить решительную войну терроризму, уничтожить его и перевести вопрос в плоскость политического урегулирования. Площадкой для обсуждения всех этих мер может быть ООН или же может быть создана дополнительная площадка по примеру астанинской площадки для обсуждения сирийских проблем. И государства, которые непосредственно заинтересованы в урегулировании ситуации в Афганистане, обсуждая пути такого урегулирования, обязательно придут к конструктивным решениям", — уверен собеседник агентства.
И проиграли
Согласно докладу счетной палаты США, в общей сложности Вашингтон потратил около 76 миллиардов долларов на поддержку афганских сил безопасности. Средства в частности пошли на поставки 600 тысяч единиц огнестрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств и на 208 вертолетов.
Кроме того, афганские военные получили около 30 тысяч специальных устройств для обезвреживания мин и бомб и 16 тысяч аппаратов для ведения разведки, в том числе беспилотников.
При этом сенатор Джон Маккейн, посетив Афганистан, пришел к выводу, что США проигрывают войну в Афганистане. По его словам, у Вашингтона нет стратегии, а афганская национальная армия, на которую американцы делают ставку, несет "неприемлемые потери". Причина же, как полагает сенатор, кроется в Белом доме, где сейчас "много неразберихи".