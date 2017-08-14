В Пекине назвали неприемлемым давление США из-за торговли Китая с КНДР

ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Ядерная проблема Корейского полуострова и торговые отношения Китая и США являются никак не связанными проблемами, и использование одного из этих вопросов для оказания давления по принятию решений в другом совершенно неприемлемо, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Она также подчеркнула, что " у игр в торговые войны нет будущего, они несут лишь двойные потери".
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует в понедельник призвать к началу расследования в отношении КНР по обвинению в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий.
Отмечалось, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание, может привезти к повышению тарифов на импорт.