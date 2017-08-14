В Пекине назвали неприемлемым давление США из-за торговли Китая с КНДР

ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Ядерная проблема Корейского полуострова и торговые отношения Китая и США являются никак не связанными проблемами, и использование одного из этих вопросов для оказания давления по принятию решений в другом совершенно неприемлемо, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Сотрудничество Китая и США должно выстраиваться на базе уважения интересов и опасений двух сторон. Ядерная проблема Корейского полуострова и торгово-экономические вопросы находятся в разных областях, Китай и США должны усилить сотрудничество по обоим направлениям. И это совершенно неприемлемо использовать один из этих вопросов в качестве инструмента давления по другому",- заявила дипломат.

Она также подчеркнула, что " у игр в торговые войны нет будущего, они несут лишь двойные потери".

"Учитывая важность отношений Китая и США, Пекин готов предпринять совместные усилия с Вашингтоном для поддержания здорового и стабильного развития экономических и торговых отношений на основе взаимно уважения, равноправия и выгоды",- отметила Хуа Чуньин.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует в понедельник призвать к началу расследования в отношении КНР по обвинению в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий.

Отмечалось, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание, может привезти к повышению тарифов на импорт.