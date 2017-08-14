Китай вводит запрет на ввоз ряда товаров из КНДР

ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в рамках выполнения последней резолюции СБ ООН 2371 с 15 августа вводит запрет на ввоз ряда товаров из КНДР, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

"С 15 августа вводится полный запрет на ввоз из КНДР угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, морепродуктов",- говорится в заявлении ведомства.