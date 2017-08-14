На Филиппинах в боях исламистов с сепаратистами убиты более 20 человек

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Не менее 25 боевиков убиты на юге Филиппин в ходе боев между исламистами и сепаратистами, с которыми официальные власти страны ранее заключили перемирие для борьбы с террористами, сообщает агентство Рейтер.
"На основании отчетов наблюдателей за соблюдением перемирия, с обеих сторон погибли 25 человек, 20 из них – представители поддерживающей ИГ* группировки", — заявил Бесана.
В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.