СК возбудил три дела после обстрелов Донбасса украинскими силовиками

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще три дела против украинских силовиков по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны после артобстрелов 28 июля, 3 и 4 августа в Донбассе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления… "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала она.

По данным следствия, 28 июля, 3 и 4 августа 2017 года украинские силовики произвели артобстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области, а также Петровском районе города Донецка. В результате четверо мирных жителей были ранены, разрушены жилые дома.

Подчеркивается, что силовики действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

"Как и прежде, они преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом жителей Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", — добавила Петренко.

Отмечается, что следователи СК РФ устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к этим преступлениям.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.