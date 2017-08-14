В США начали проверку из-за насмешки полицейского над ЧП в Шарлоттсвилле

Мужчина, пострадавший во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Мужчина, пострадавший во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Полиция американского города Спрингфилд, штат Массачусетс, проводит проверку в связи с насмешливым комментарием о насилии в Шарлоттсвилле, который мог оставить в Facebook один из полицейских города, сообщает местный новостной портал MassLive.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Столкновения ультраправых и их противников на улицах Шарлоттсвилла

По данным портала, сотрудник городской полиции Конрад Ларивье (Conrad Lariviere) написал в комментариях к новости в Facebook о наезде автомобиля на людей в Шарлоттсвилле: "Ахаха, круто, может быть, людям не стоило блокировать дороги". В разговоре с журналистами портала Ларивьер выразил сожаление в связи со случившемся и признал, что это был "глупый комментарий".

Представитель полиции Джон Барбьери заявил, что правоохранительные органы начали внутреннее расследование в связи с записью в социальной сети. По его словам, человек по имени Конрад Ларивьер действительно работает в городской полиции. Сейчас полиция проверяет, действительно ли полицейский написал это сообщение.

© AFP 2017 / Paul J Richards Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль © AFP 2017 / Paul J Richards Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

В субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы. Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".