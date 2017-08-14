В Непале слоны эвакуировали часть иностранных туристов из зоны наводнений

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Слоны приняли участие в эвакуации около 300 иностранных туристов, которые были заблокированы в центральной части Непала из-за наводнений, сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что в городе Саураха, район Читван, из-за выхода из берегов рек Рапти и Будхтрапти заблокированными оказались 200 непальских туристов и 400 иностранных (в том числе 200 индийских). Саураха пользуется популярностью среди туристов из-за близкого расположения к национальному парку Читван. В посольстве России в Катманду заявили, что дипмиссия не получала информации, что среди этих туристов могут быть россияне.

"Около 300 гостей были вывезены вчера на спинах слонов и грузовиках в (город) Бхаратпур, остальных доставят в более безопасное место сегодня", — заявил агентству председатель Региональной гостиничной ассоциации Суман Гхимири.

Проливные дожди обрушились на несколько районов Непала в пятницу утром. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома. Как сообщили РИА Новости в министерстве внутренних дел Непала, в результате наводнений и оползней погибли 66 человек.

Между тем метеорологи прогнозируют улучшение погоды с понедельника-вторника. Так, уже в воскресенье уровень осадков на территории большей части страны снизился до 1-4 сантиметров в сутки. Лишь в городе Сиддхартханагар было зафиксировано 22,2 сантиметра осадков за последние 24 часа.