ВИЛЬНЮС, 14 авг — РИА Новости. Литва намерена упразднить должность атташе по сельскому хозяйству в России и учредить ее в Японии, говорится в проекте постановления, подготовленном министерством сельского хозяйства республики.

По утверждению литовского Минсельхоза, в связи с российским эмбарго на продукцию сельского хозяйства и продукты питания объемы деятельности атташе по сельскому хозяйству в России уменьшились. Кроме того, начат интенсивный поиск новых рынков.

"С целью оптимизации географического размещения атташе по сельскому хозяйству мы предлагаем учредить должность атташе в Японии с учетом того, что Япония является крупнейшим рынком продовольствия в мире — она импортирует более 60% необходимых продуктов питания", — говорится в пояснительном документе министерства сельского хозяйства.

Ведомство отмечает, что важно продолжать работу с японскими ответственными учреждениями, при получении разрешения заниматься экспортом птицы и говядины.

В настоящий момент атташе по сельскому хозяйству Литвы работают в ЕС, Китае, Германии и Италии, а атташе по коммерции и сельскому хозяйству — в США.

В этом году из Японии в Литву начат экспорт говядины и птицы, кроме того, литовские компани могут экспортировать в эту страну молочные продукты.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры. Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действовавших до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.