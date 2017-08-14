Иран может создать ракету средней дальности, считает военный эксперт

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Увеличение бюджета ракетной программы на полмиллиарда долларов позволит Ирану создать и опробовать ракету средней дальности, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Ранее СМИ сообщили, что парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

"Я думаю, на такие средства они могут развернуть и новое производство, и ускорить разработки, чтобы выйти на создание ракеты средней дальности (4500-5000 километров). Именно завершить её разработку, провести испытания и поставить на серийное производство", — сказал РИА Новости Мураховский.

То, что Ирану будет достаточно такой суммы, он объяснил гораздо меньшими издержками разработки наукоемких технологий и внедрения их на производстве военной продукции в Исламской республике.

"Вот такая сумма, она для Ирана достаточно большая … За счет того, что там меньше издержки на оплату сотрудников, на выкуп лицензий, патентов, то есть на интеллектуальную собственность. Издержки самого производства, в том числе и опытного, меньше, потому что нет накрутки такой на стоимость материалов, что характерно для западного промышленного комплекса", — добавил эксперт.