Ереван попросил Москву о помощи в тушении пожара в старейшем заповеднике

ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Армянская сторона обратилась к России с просьбой предоставить специализированный самолет для тушения пожара в старейшем заповеднике страны, Хосровском лесу, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

"Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян обратился к главе МЧС РФ Владимиру Пучкову с просьбой предоставить специализированный самолет для помощи в тушении пожара в государственном заповеднике "Хосровский лес", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас ведутся подготовительные работы для отправки самолета в Армении.

Ранее в МЧС заявили, что пожар возник 12 августа на участке Хосровского леса, прилегающего к селу Урцадзор Араратской области (в 60 километрах южнее Еревана). Из-за ветра огонь перекинулся на другие участки заповедника, охватив сотни гектаров.

В тушении пожара участвуют 83 спасателя, 122 военнослужащих ВС Армении, 60 полицейских, 50 сотрудников лесного хозяйства, работники ближайшего рыбоводческого предприятия и добровольцы-жители села Урцадзор. Задействованы вертолеты министерства обороны страны.