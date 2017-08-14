ВМС Таиланда подтвердили, что закупят американские ракеты Harpoon

БАНГКОК, 14 авг – РИА Новости. Военно-морские силы Таиланда подтвердили, что контракт на приобретение в США партии противокорабельных ракет Harpoon Block II подписан и проходит согласование в американском конгрессе.
"Приобретение противокорабельных ракет Harpoon является частью программы закупки вооружений для нового фрегата ВМС Таиланда, который в настоящее время строится в Южной Корее", — сказал представитель военно-морских сил.
"Контракт на строительство и вооружение корабля был заключен еще в 2014 году. Фрегат будет получен и принят на вооружение таиландскими ВМС в 2018 году", — сказал он, добавив, что ракеты приобретаются именно сейчас, так как "не было смысла их закупать на более ранних стадиях строительства корабля".
Адмирал в своем заявлении подчеркнул, что выделение бюджетных средств на вооружение нового фрегата было спланировано еще при заключении контракта в 2014 году и не может вызывать беспокойства общественности, так как выделенные средства изначально находились в составе бюджета ВМС 2017 года.