ВМС Таиланда подтвердили, что закупят американские ракеты Harpoon

БАНГКОК, 14 авг – РИА Новости. Военно-морские силы Таиланда подтвердили, что контракт на приобретение в США партии противокорабельных ракет Harpoon Block II подписан и проходит согласование в американском конгрессе.

Об этом заявил официальный представитель ВМС адмирал Чумпхон Лумпхикханон. Заявление адмирала цитирует в понедельник таиландское новостное агентство TNA

"Приобретение противокорабельных ракет Harpoon является частью программы закупки вооружений для нового фрегата ВМС Таиланда, который в настоящее время строится в Южной Корее", — сказал представитель военно-морских сил.

"Контракт на строительство и вооружение корабля был заключен еще в 2014 году. Фрегат будет получен и принят на вооружение таиландскими ВМС в 2018 году", — сказал он, добавив, что ракеты приобретаются именно сейчас, так как "не было смысла их закупать на более ранних стадиях строительства корабля".

Выступление адмирала стало ответом на критику, раздавшуюся в таиландских СМИ и социальных сетях в адрес правительства в связи с тем, что приобретение противокорабельных ракет не было заранее анонсировано министерством обороны страны и "стало неожиданностью для общественности", как написала в воскресенье газета "Тхаи Рат".

Адмирал в своем заявлении подчеркнул, что выделение бюджетных средств на вооружение нового фрегата было спланировано еще при заключении контракта в 2014 году и не может вызывать беспокойства общественности, так как выделенные средства изначально находились в составе бюджета ВМС 2017 года.