Глава Южной Кореи заявил о недопустимости новой войны

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в понедельник о недопустимости новой войны на Корейском полуострове, отметив важность альянса с США, передало из Сеула информационное агентство Рёнхап.

"Нельзя допустить вновь войну на Корейском полуострове", — приводит агентство слова главы государства. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что американо-южнокорейский альянс направлен на защиту мира".