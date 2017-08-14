США и Южная Корея договорились и дальше устрашать КНДР

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. США и Южная Корея в рамках их военного альянса будут действовать по пути дальнейшего устрашения КНДР, демонстрируя свою мощь сообща или по отдельности, говорится в докладе, представленном в понедельник в оборонном комитете южнокорейского парламента.

Как сообщило из Сеула информационное агентство Рёнхап , в докладе министерства обороны Республики Корея говорится, что в связи с угрозой КНДР осуществить пуск четырех ракет в сторону острова Гуам альянс США и Южной Кореи "будет готов проявить волю и способность мощного реагирования, и в случае необходимости ее продемонстрирует".

По данным Рёнхап, предполагается, что вооруженные силы Южной Кореи самостоятельно или в рамках совместных учений с США будут демонстрировать свою военную мощь. Кроме того, будет усилена подготовка к ответу на ядерные и ракетные испытания КНДР в рамках военных учений "Ыльчи — Фридом гардиен", предусматривается дополнительное развертывание на юге Корейского полуострова и привлечение к маневрам американских стратегически вооружений.

Для укрепления американо-южнокорейского военного союза Южная Корея, в частности, ускорит временное размещение на ее территории дополнительно четырех установок противоракетной системы THAAD помимо уже переброшенных туда двух, подтверждает Минобороны. При этом ведомство предупреждает, что на фоне этих приготовлений от КНДР следует ждать "стратегических или тактических провокаций".