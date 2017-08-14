При нападении на кафе в Буркина-Фасо погиб гражданин Турции

Жандармы Буркина-Фасо и армейские силы патрулируют улицы после нападения на кафе. 13 августа 2017

Жандармы Буркина-Фасо и армейские силы патрулируют улицы после нападения на кафе. 13 августа 2017

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Гражданин Турции погиб в результате нападения на кафе в столице Буркина-Фасо Уагадугу, передает агентство Рейтер со ссылкой на турецкий МИД.

Как сообщает агентство со ссылкой на министерство, среди пострадавших также есть один турок.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в результате атаки погибли по меньшей мере 18 человек.

Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (00.30 мск) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка. Жертвами нападения, по последним данным, стали 17 человек, 8 получили ранения. Власти начали расследование инцидента.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министра связи Буркина-Фасо Реми Данджину сообщало, что силы безопасности страны ликвидировали троих напавших на кафе в Уагадугу. Ранее он также заявил, что не исключает, что нападение могло быть терактом.