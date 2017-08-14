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В мире

Совещание в Пхеньяне: власти КНДР собрали в столице своих ключевых послов

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (812)
09:3814.08.2017
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© Sputnik / Andrey OlfertЖители на улице ПхеньянаЖители на улице Пхеньяна
© Sputnik / Andrey Olfert

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Руководство КНДР созвало своих послов в крупнейших странах мира на совещание в северокорейскую столицу, сообщило информагентство Рёнхап. Дипломаты собираются в Пхеньяне на фоне усиления международного давления на страну в связи с наращиванием ее ядерного и ракетного потенциала.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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"Готовность к военным мерам": Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг КНДР

"В настоящее время Северная Корея вызвала в Пхеньян послов в основных государствах, предположительно для проведения совещания дипломатического состава", — приводит агентство слова источника в южнокорейском правительстве.

По его сведениям, в совещании принимают участие посол КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, посол в России Ким Хён Чжун и постпред Северной Кореи при Организации объединенных наций Ча Сон Нам. Как отмечает агентство, такие совещания проводятся в КНДР регулярно. Последняя встреча северокорейских дипломатов состоялась в июле 2015 года, в ней участвовали 43 руководителя дипломатических миссий.

Полный спектр мер

В воскресенье президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР. Белый дом поделился с прессой подробностями беседы двух лидеров. Так, Трамп обозначил стремление Вашингтона "прекратить северокорейскую ядерную угрозу", и вновь не исключил возможности применения силы.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Макрон призвал избегать роста напряженности вокруг КНДР

"Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вместе со своими союзниками применить полный спектр дипломатических, экономических и военных мер для достижения этой цели", — гласит сообщение пресс-службы.

В начале августа Совбез ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против Северной Кореи. По подсчетам американской стороны, предложившей документ, полное выполнение ограничений позволить на треть сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов. Последний блок санкций, в частности, подразумевает запрет на закупку у КНДР угля, железной руды и морепродуктов.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Robyn Beck
Трампу хотят запретить превентивный удар по КНДР без разрешения конгресса
При этом Пхеньян, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от американской агрессии. На минувшей неделе США и КНДР обменялись резкими угрозами: Пхеньян сообщил, что военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам Вашингтона на Гуаме, тогда как Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью" и пообещал сделать то, "что чего еще никогда не видывал", если северокорейский лидер Ким Чен Ын, "сделает что-то с Гуамом".

На острове Гуам находится американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апро-Харбор.

Катастрофические последствия

Трамп подчеркнул, что Вашингтон рассматривает военный сценарий только в том случае, если от КНДР будет исходить реальная угроза для американцев. В ЦРУ, например, такой угрозы пока не видят.

"Я не видел никаких разведывательных данных, которые бы показывали, что мы находимся на пороге ядерной войны", — заявил глава управления Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News, добавив при этом что угроза все-таки существует и США "больше не будут терпеть, как раньше".

Генерал Джеймс Мэттис в свою очередь заявил, что в качестве главы Пентагона обязан иметь варианты военного решения в конфликте вокруг КНДР, но официальный Вашингтон предпочитает дипломатическое урегулирование сложившейся ситуации.

Директор ЦРУ Майкл Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Директор ЦРУ исключил скорое начало ядерной войны

"Мы готовы", — сказал Мэттис, подчеркнув при этом, что война может иметь "катастрофические последствия".

С тем, что последствия будут более чем серьезными, согласны в российском МИД.

"Затронуты будут все страны региона и не только региона. <…> Если будет применение силового сценария, и если действительно все пойдет так, как пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной",- заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1"

По ее мнению, ядерная проблема Корейского полуострова разыгрывается как американская внутриполитическая карта — "идет крупная и затяжная схватка" за Белый дом. В этой борьбе, по словам Захаровой, необходимо нагнетать в США "некую историю", развивать ее, рассказывать о потенциальных шагах, и может быть, потом их реализовывать.

Десятикратный отпор

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
США хотят вести с КНДР диалог, подкрепленный "военными вариантами"
В КНДР же, похоже, всерьез рассматривают возможность военного конфликта с Вашингтоном. Накануне сообщалось, что почти 3,5 миллиона человек подали заявки на вступление или восстановление в рядах северокорейской армии.

За три дня заявления подали 3,475 миллиона человек, в частности студентов, рабочих и отставных военных.

"Народ поднимается по всей стране, чтобы дать десятикратный отпор США", — писала центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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