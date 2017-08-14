СМИ узнали о тайных связях Тони Блэра и ОАЭ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Работа бывшего премьер-министра Тони Блэра на посту спецпосланника мира Квартета по ближневосточному урегулированию тайно финансировалась ОАЭ, которые также наняли его в качестве консультанта, пишет газета Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжение электронные письма.

По данным издания, ОАЭ скрыто финансировали офис Блэра в Лондоне, он также "получал гонорары в миллионах за консультационные услуги" от государства и суверенного фонда Абу-Даби. Кроме того, сообщается, что услуги высокопоставленного чиновника из Форин-офиса, выполняющего в то время функции начальника штаба Блэра, также использовались для заданий, связанных с частным консультированием.

Как отмечает издание, раскрытие подобной информации может вызвать серьезные вопросы из-за потенциального конфликта интересов между частной деятельностью Блэра и его работой в должности посланника.

По данным издания, Блэр всегда настаивал на том, что его работа в государственном и частном секторе разделена. Он также отрицал, что сотрудники его штаба в то время были вовлечены в "коммерческую деятельность".

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2007 году работал в должности спецпосланника мира Квартета по ближневосточному урегулированию.