СМИ узнали о тайных связях Тони Блэра и ОАЭ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Работа бывшего премьер-министра Тони Блэра на посту спецпосланника мира Квартета по ближневосточному урегулированию тайно финансировалась ОАЭ, которые также наняли его в качестве консультанта, пишет газета Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжение электронные письма.
Как отмечает издание, раскрытие подобной информации может вызвать серьезные вопросы из-за потенциального конфликта интересов между частной деятельностью Блэра и его работой в должности посланника.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2007 году работал в должности спецпосланника мира Квартета по ближневосточному урегулированию.