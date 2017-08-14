США будут добиваться отказа России и Китая от сотрудничества с КНДР

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис заявили, что Вашингтон намерен продолжать добиваться от РФ и КНР обязательств по отказу от предоставления экономической помощи Северной Корее.
Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Президент США Дональд Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".