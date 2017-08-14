США будут добиваться отказа России и Китая от сотрудничества с КНДР

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис заявили, что Вашингтон намерен продолжать добиваться от РФ и КНР обязательств по отказу от предоставления экономической помощи Северной Корее.

"В частности, США продолжат требовать от КНР и России обязательств по непредоставлению (северокорейскому) режиму экономической помощи и убеждению его в отказе от опасного пути", — говорится в совместном материале Тиллерсона и Мэттиса, размещенном в газете Wall Street Journal

Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Президент США Дональд Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".