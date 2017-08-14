Глава Колумбии и вице-президент США обсудили ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, что военное вмешательство в отношении Венесуэлы не должно рассматриваться, такую меру не поддержит ни одна из стран Латинской Америки, передает телеканал CNN.

"Так как друзья должны говорить правду, я сказал вице-президенту Пенсу, что возможность военного вмешательства не должна даже рассматриваться", — заявил Сантос во время пресс-конференции с Пенсом.

"Ни одна из стран в Латинской Америки не поддержит военное вмешательство ни в какой форме, и поэтому мы говорим, что мы намерены рассмотреть другие меры. Некоторые из них (мер – ред.) уже применяются, другие будут применены в будущем", — добавил президент Колумбии. "Переход (в Венесуэле – ред.) к демократии должен носить мирный характер. Но это должно быть осуществлено быстро", — отметил Сантос.

Пенс, в свою очередь, заявил, что считает возможным мирное решение кризиса в Венесуэле.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.