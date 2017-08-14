В ЛНР сообщили об обстреле поселка со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Поселок Голубовский в самопровозглашенной Луганской народной республике обесточен после обстрела со стороны ВСУ, сообщили РИА новости в штабе оборонного ведомства ЛНР.

"В результате обстрела из минометов калибра 120 мм и БМП-1 в 20.30 13 августа 2017 года поселка Донецкий со стороны Новотошковское повреждена ЛЭП вблизи населенного пункта Голубовский, в результате чего населенный пункт Голубовский обесточен", — рассказали в пресс-службе.

В МЧС ЛНР уточнили, что без электроснабжения остались 752 абонента.

"В связи с близостью к линии соприкосновения ремонтные работы будут проводиться после согласования с Совместным центром координации и контроля (СЦКК) режима прекращения огня", — сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Всего, по данным оборонного ведомства, за сутки украинские силовики 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (РПГ, АГС), БМП и стрелковое оружие.

"Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники, Красный Лиман, Донецкий, Первомайск, Логвиново, Фрунзе", — уточнил собеседник агентства.

Всего по территории республики было выпущено более 170 снарядов и мин. По предварительным данным погибших и раненых в результате обстрелов нет.

Украинские силовики, в свою очередь, утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по их позициям, двое украинских военных получили ранения, заявляет пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

По утверждениям украинских военных, на Донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Новоселовки, Верхнеторецк, Невельское и поселок Луганское из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении, как заявляют силовики, огонь якобы велся из минометов и гранатометов по позициям в Крымском. Также утверждается, что на мариупольском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались пункты силовиков в Марьянке, Широкино и Водяново.