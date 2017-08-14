В Буркина-Фасо ликвидировали трех нападавших на кафе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих напавших на кафе в Уагадугу, где погибли 17 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра связи страны Реми Данджину.
Ранее министр связи заявил, что не исключает, что нападение на кафе могло быть терактом. Он отметил, что власти начали расследование.
Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (00.30 мск) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка. Жертвами нападения стали 17 человек, 8 получили ранения.