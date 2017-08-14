"Пусть уходят": в МИД России призвали США вывести войска из Афганистана

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американские власти должны вывести свой воинский контингент из Афганистана и прекратить провалившуюся кампанию Вашингтона. С таким заявлением в интервью газете "Известия" выступил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.

"Поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась", — приводит издание слова дипломата.

Замена регулярной армии наемниками из частных компаний

Россия, подчеркнул Кабулов, выступает против того, чтобы регулярную американскую армию в Вашингтоне заменили наемники из частных компаний.

"Ни к чему хорошему это не приведет: наемники просто-напросто побегут", — отметил дипломат.

Ранее в СМИ появилась информация о планах американских властей заменить штатных военнослужащих, действующих на афганской территории на наемников. Глава крупнейшей частной военной компании Academi Эрик Принс предложил разместить в стране около 5,5 тысячи наемников и использовать около 90 военных самолетов. Реализация плана, по оценкам СМИ, обойдется Вашингтону примерно в десять миллиардов долларов.

"Все это очень похоже на колониальную политику", — отметил Кабулов.

США проигрывают войну в Афганистане..?

Глава комитета американского сената по вооруженным силам Джон Маккейн считает, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане, где США проводят военную операцию с 2001 года.

"У нас нет стратегии, и мы проигрываем", – заявил Маккейн в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, как он представляет себе ситуацию в Афганистане после того, как посетил страну. Маккейн отметил, что национальная армия Афганистана несет "неприемлемые потери".

Сенатор-республиканец также считает, что проблема кроется в Белом доме, где, по его словам, сейчас "много неразберихи".

Американские военные расходы в Афганистане

Вашингтон вложил в общей сложности 76 миллиардов долларов в программы по поддержке афганских сил безопасности, говорится в докладе счетной палаты США. Средства, в частности, пошли на поставки 600 тысяч единиц огнестрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств, 208 вертолетов.

Кроме того, военные Афганистана получили около 30 тысяч приборов для обезвреживания взрывных устройств и 16 тысяч аппаратов для ведения разведывательной дельности, в том числе беспилотников.