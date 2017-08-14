В Южной Корее не подтвердили признаков подготовки КНДР к испытанию БРПЛ

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Южнокорейские власти не подтверждают признаков подготовки КНДР к испытанию баллистической ракеты с подводной лодки (БРПЛ), как заявил в понедельник официальный представитель министерства по делам национального объединения Республики Корея Пэк Тхэ Хён.

"Насколько мы знаем, в настоящее время в Северной Корее нет никакой особой динамики", — приводит агентство Рёнхап слова Пэк Тхэ Хёна с очередного брифинга в министерстве.

Накануне на специализирующемся на вопросах вокруг КНДР американском сайте " 38North " появилась информация о том, что высокий уровень активности выявлен на снимках из космоса на судоверфи в Симпхо. По мнению аналитиков сайта, речь может идти о подготовке к новому испытанию БРПЛ.

Со своей стороны Пэк Тхэ Хён добавил, что разведки США и Южной Кореи "пристально следят за возможными новыми провокациями Северной Кореи".

В июле КНДР испытала две баллистические ракеты, как утверждается дальнего радиуса действия, после чего СБ ООН ужесточил санкции против этой страны.