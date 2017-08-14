В Буркина-Фасо 17 человек стали жертвами нападения джихадистов на кафе

Cилы безопасности Буркина-Фасо у захваченного отеля в Уагудугу, 16 января 2016

Cилы безопасности Буркина-Фасо у захваченного отеля в Уагудугу, 16 января 2016

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жертвами нападения на кафе в Буркина-Фасо стали 17 человек, 8 получили ранения, передает африканское подразделение радиостанции RFI со ссылкой на министра связи Реми Данджину.

Гражданство погибших и пострадавших не уточняется. Как отметил Данджину, пострадавшие "разных национальностей", передает радиостанция.

Кроме того, министр связи сообщил, что власти начали расследование. Силы безопасности призвали население страны сохранять спокойствие и избегать этого квартала.

Ранее сообщалось о трех погибших, в том числе гражданине Турции.

Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (00.30 мск) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка.