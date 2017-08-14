В США прошли акции "Против ненависти" в поддержку Шарлоттсвилля

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Акции антифашистских организаций прошли в воскресенье в ряде городов США в знак солидарности с идейными сторонниками в городе Шарлоттсвилле в Виргинии, где в субботу произошли столкновения с ультраправыми.
Акции солидарности прошли, в частности, в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Сиэтл (штат Вашингтон), Атланта (Джорджия), Денвер (Колорадо). Их участники выступали с осуждением акций праворадикальных групп и требовали от президента США Дональда Трампа осудить их деятельность. В ряде случаев протестующие требовали убрать памятники героям Гражданской войны со стороны конфедератов.
На видеозаписях, опубликованных участниками акции в Сиэтле, слышно, как они скандируют "Мы вместе с Шарлоттсвиллем". Демонстранты несли полотнище в виде огромной копии Декларации независимости США с тысячами подписей участников. Многие также несли красные флаги – символ социалистов. Однако акция не обошлась без конфронтации с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ, дубинки и свето-шумовые гранаты. О том, сколько человек пострадали при столкновениях, не сообщается.
Сторонники ультраправых организаций протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" в Шарлоттсвилле памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".