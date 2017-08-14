Ужесточение правил: СМИ узнали планы США в отношении российских дипломатов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Вашингтон может ограничить перемещения российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации, сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, подобные меры могут быть приняты в качестве ответа на действия Москвы по дипломатическому персоналу и дипломатической собственности.

Официальный Вашингтон, как пишут "Известия", рассматривает возможность сокращения периметра перемещения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств с действующих в настоящее время 25 миль (40 километров) до 10-15 миль (16-24 километра). Планируется также ввести процедуру нотификации, согласно которой работники российских дипломатических миссий будут должны за три рабочих дня ставить в известность госдепартамент о своих намерениях отъехать на расстояние, превышающее установленные американскими властями нормы.

Действующие ограничения

Ответ Москвы по американским дипломатам

В настоящее время применяется ограничение в 25 миль, установленное в период президентства Барака Обамы. Оно распространяется на дипломатических работников среднего и младшего звена. Согласно действующим правилам, указанным сотрудникам надлежит извещать госдеп за три рабочих дня в том случае, если они намерены отъехать на расстояние, превышающее 25 миль. Норма не распространяется на советников и дипломатов более высокого звена.

Персонал американской дипломатической миссии в России будет таким же, как и персонал российской дипломатической миссии в США – по 455 человек с каждой стороны, заявил ранее президент Владимир Путин. МИД России в конце июля предложил официальному Вашингтону изменить до первого сентября численность сотрудников миссии. Кроме того, с первого августа Москва приостановила использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору. Данные меры являются ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.