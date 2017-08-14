Экс-посол России в Афганистане: Вашингтон видит Кабул своей колонией

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Афганистан для США — всего лишь колония, а планы американских властей напоминают Ост-Индскую компанию, сказал бывший посол РФ в Афганистане, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью газете "Известия".

Ранее газета USA Today писала со ссылкой на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, что Белый Дом рассматривает план по передаче большей части действий США в Афганистане частным подрядчикам. По данным издания, план находится на стадии серьезного рассмотрения, несмотря на опасения советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера и министра обороны США Джеймса Мэттиса.

"Все это очень похоже на колониальную политику. Эрик Принс уже предложил восстановить Ост-Индскую компанию. Вот американцы и раскрылись: Афганистан для них — всего лишь колония" — сказал Кабулов в интервью газете "Известия".

Согласно предложенному Принсом плану, 5,5 тысячи частных подрядчиков, в основном бывших спецназовцев, будут консультировать боевые войска Афганистана по всей стране. План также предусматривает частный воздушный флот, состоящий из 90 самолетов.

По данным газеты, Кабулов считает замену профессиональных военных США на наемников частной военной компании нецелесообразной. Также он заявил, что компания США в исламской республике провалилась, и Москва не видит смысла в нахождении американского контингента в Афганистане.

"Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является", — отметил Кабулов.