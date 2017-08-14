Северокорейские власти вызвали своих послов на совещание в Пхеньян

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Власти КНДР вызвали своих послов в крупнейших странах мира на совещание дипломатов в Пхеньян на фоне усиления международных санкций и нажима на северокорейское государство в связи с наращиванием его ядерного и ракетного потенциала, передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.
По данным агентства, в частности, в совещании участвуют посол КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, посол в России Ким Хён Чжун и постпред северокорейского государства при ООН Ча Сон Нам.
Как отмечает Рёнхап, такие совещания проводятся в КНДР ежегодно.
Последний блок санкций, согласно принятой 5 августа резолюции СБ ООН, включает в себя ряд жестких мер, в том числе запрет на закупку у КНДР угля, железной руды и морепродуктов. В Пхеньяне эта мера была расценена как нарушение суверенитета страны.