МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс считает возможным мирное решение кризиса в Венесуэле, передает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство, Пенс заявил, что Венесуэла находится на пути к диктатуре, но, тем не менее, мирное решение кризиса в стране возможно. Он добавил, что США не примут появления диктатора и вскоре могут последовать новые санкции против Венесуэлы.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.