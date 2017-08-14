У университета в Шарлоттсвилле организовали акцию в память о погибшей

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль

ШАРЛОТТСВИЛЛЬ (США), 14 авг — РИА Новости. Акция в память о погибшей в ходе столкновений в Шарлоттсвилле организована у Виргинского Университета, сообщила одна из местных жителей Катрина Тернер (Katrina Turner).

"У нас проходит ночное бдение, бдение в честь Хезер, женщины, которая погибла вчера. Мы устроили бдение сегодня вечером на лужайке Виргинского университета", — сказала Тернер РИА Новости.

В субботу 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". Федеральные власти США начали собственное расследование событий.