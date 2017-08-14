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В мире

СМИ: Вашингтон может ужесточить правила перемещения российских дипломатов

Сюжет:
Новые санкции США против России (244)
00:4814.08.2017
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© AFP 2017 / Chris KleponisПосольство России в Вашингтоне, США. Архивное фотоПосольство России в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Chris Kleponis

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Вашингтон может ограничить перемещения российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации в качестве ответной меры на действия РФ по дипперсоналу и дипсобственности, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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По данным издания, речь идет о сокращении периметра перемещения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств с нынешних 25 миль (40 км) до 10-15 миль (16-24 км). Более того, для дипломатов будет введена процедура нотификации, согласно которой работники российских дипмиссий должны за три рабочих дня уведомлять госдепартамент о своих планах отъехать на расстояние, превышающее предписанные американскими властями нормы. Это наиболее жесткая мера, которая рассматривается госдепом.

Сейчас, как напоминает издание, действует ограничение, введенное в период администрации Обамы, — в 25 миль. Оно касается дипломатов младшего и среднего звена. Работники российских дипмиссий обязаны уведомлять госдеп за три рабочих дня, что они планируют отъехать на расстояние свыше 25 миль. Для советников и дипломатов более высокого звена эта норма не действует. Есть вероятность, что эти стандарты могут быть сильно ужесточены. Расстояние в 25 миль может быть сокращено до 10-15, а уведомление будет обязательным для всех работников дипмиссий, сказали источники "Известий". Скорее всего, не станет исключением и посольство России в Вашингтоне.

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По словам собеседников издания, эти меры могут стать еще более болезненными для российского дипломатического корпуса, чем просто закрытие одного из консульств.

О своем окончательном решении американская сторона объявит до 1 сентября.

Ранее "Коммерсант" сообщил о другом вероятном шаге американской стороны – закрытии одного из консульств России в США. В свою очередь, источники "Известий", знакомые с процессом обсуждения ответных мер, заметили, что этот вариант также рассматривается госдепом и считается "наиболее мягким". Кроме того, по словам источников, в Вашингтоне обсуждают возможность высылки еще одной группы российских дипломатов.

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