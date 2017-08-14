МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Вашингтон может ограничить перемещения российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации в качестве ответной меры на действия РФ по дипперсоналу и дипсобственности, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.
Сейчас, как напоминает издание, действует ограничение, введенное в период администрации Обамы, — в 25 миль. Оно касается дипломатов младшего и среднего звена. Работники российских дипмиссий обязаны уведомлять госдеп за три рабочих дня, что они планируют отъехать на расстояние свыше 25 миль. Для советников и дипломатов более высокого звена эта норма не действует. Есть вероятность, что эти стандарты могут быть сильно ужесточены. Расстояние в 25 миль может быть сокращено до 10-15, а уведомление будет обязательным для всех работников дипмиссий, сказали источники "Известий". Скорее всего, не станет исключением и посольство России в Вашингтоне.
О своем окончательном решении американская сторона объявит до 1 сентября.
Ранее "Коммерсант" сообщил о другом вероятном шаге американской стороны – закрытии одного из консульств России в США. В свою очередь, источники "Известий", знакомые с процессом обсуждения ответных мер, заметили, что этот вариант также рассматривается госдепом и считается "наиболее мягким". Кроме того, по словам источников, в Вашингтоне обсуждают возможность высылки еще одной группы российских дипломатов.