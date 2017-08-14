АНКАРА, 14 авг — РИА Новости, Алёна Палажченко. Член террористической группировки "Исламское государство"* нанес смертельное ранение полицейскому в Стамбуле, после чего был ликвидирован, сообщает в понедельник газета Sözcü.
Жертвой нападения стал полицейский, который сопровождал задержанных в машине. Один из боевиков ИГ* нанес ему ножевое ранение, которое оказалось смертельным — доставленный в больницу сотрудник полиции скончался. Сразу после нападения другой полицейский ликвидировал нападавшего.
*Террористическая организация, запрещенная в России.