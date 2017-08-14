АНКАРА, 14 авг — РИА Новости, Алёна Палажченко. Член террористической группировки "Исламское государство"* нанес смертельное ранение полицейскому в Стамбуле, после чего был ликвидирован, сообщает в понедельник газета Sözcü.

По информации источников издания в правоохранительных органах, два предполагаемых боевика ИГ* были задержаны в ходе антитеррористической операции и перевозились в управление безопасности Стамбула.

Жертвой нападения стал полицейский, который сопровождал задержанных в машине. Один из боевиков ИГ* нанес ему ножевое ранение, которое оказалось смертельным — доставленный в больницу сотрудник полиции скончался. Сразу после нападения другой полицейский ликвидировал нападавшего.

*Террористическая организация, запрещенная в России.