Шок и гнев в "городе любви": в Виргинии рассказали об атаке неонацистов

ШАРЛОТТСВИЛЛЬ (США), 13 авг — РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Жители города Шарлоттсвилль в американском штате Виргиния в воскресенье приходят почтить память погибших во время столкновений между сторонниками ультраправых организаций и антифашистами, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу после серии небольших стычек и драк 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре города, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер и еще 19 человек получили различные травмы. Подозреваемого позднее задержали. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

Протесты ультраправых начались после того, как в апреле власти города решили перенести памятник генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Кроме того, еще два года назад сквер, где установлен монумент, был переименован из "Парка Ли" в "Парк эмансипации". Ранее в этом году радикалы проводили в Шарлоттсвилле две протестные акции, но тогда они не привели к жертвам.

Наследие гражданской войны



Шарлоттсвилль с населением чуть более 40 тысяч человек расположен примерно в 200 километрах к юго-западу от столицы США Вашингтона. Тихий уютный городок, основанный еще в середине XVIII века, каких в Америке много. В годы Гражданской войны он, как и весь штат Виргиния, стал ареной противостояния между консервативными южанами и северянами, выступавшими за отмену рабства.

Отголоски той вражды, которые проявились накануне в Шарлоттсвилле спустя 150 лет после окончания боевых действий, повергли жителей города в шок.

Внешне город продолжает жить обычной спокойной жизнью – полиции накануне удалось предотвратить крупные столкновения и вытеснить ультраправых из центра, где они хотели провести марш. Те довольно быстро покинули Шарлоттсвилль. Никаких разрушений и даже мусора на улицах не видно, кафе и магазины работают, как и в другие воскресные дни. Однако сквер, где установлен памятнику генералу Ли, и прилегающие к нему улицы до сих пор перекрыты полицией для автомобилей. Здесь стоят несколько полицейских машин, за ситуацией следит пара десятков стражей порядка. Протестующих уже нет, на асфальте остались лишь некоторые записи, призывающие к миру и любви. Режим чрезвычайного положения ничем не выдает себя.

Часть 4-й улицы, где накануне фанатик протаранил людей в стиле исламских террористов, также до сих пор перекрыта. На месте трагедии возник стихийный мемориал. Жители кладут цветы прямо на проезжую часть, многие плачут. В центре мемориала из цветов выложено сердце, в центре которого надувная фигура бабочки как символ погибшей девушки. Тут же лежит и фотография одного из офицеров полиции, которые погибли при крушении вертолета. Кто-то оставляет записки: "Нет места для ненависти", "Любовь всегда побеждает". Есть и философские послания: "Тьма не может изгнать тьму, а свет может. Ненависть не может изгнать ненависть, это может любовь". Из общения с жителями города становится ясно, что так здесь думают почти все.

"На месте погибшей могла быть я…"

Житель Шарлоттсвилля 39-летний Элайджа Фолк не принимал участия в акциях накануне, но сегодня пришел почтить память погибших. Суровый на вид мужчина – борода, пирсинг, татуировки – держит за руку свою маленькую дочь, которая еще не понимает, что и почему произошло в ее городе. На глазах у мужчины слезы, он с трудом описывает свои впечатления о произошедшем.

"Мои друзья вчера вышли протестовать против нацистов. Некоторые знакомые пострадали, они до сих пор в больнице… Их (ультраправых – ред.) нельзя было пускать в центр города – они не обычные протестующие, многие из них имели оружие и угрожали всем подряд. Это были не местные (жители) и даже не жители этого штата. Их было около 500 человек – в основном, нацисты, а те, кто был против них, просто хотели защитить Шарлоттсвилль", — рассказывает Фолк.

Местная жительница 35-летняя Меган Берден тоже пришла почтить память погибших вместе с мужем и дочерью. Она уверена, что на месте Хезер Хейер мог оказаться любой, кто выступает против неонацистов.

"На ее месте мог быть любой, кто не побоялся и вышел заявить о своем неприятии ненависти, могла быть и я… Это произошло потому, что группы ненавистников выбрали наш город, основанный на любви и сострадании, и решили здесь доказать, что они "большие и плохие". В этом городе всегда приветствуют всех вне зависимости от расы, религии, сексуальной ориентации. Но мы не можем приветствовать ненависть, и мы не будем", — говорит женщина.

С ней согласен еще один житель Шарлоттсвилля – 23-летний Бен. Он просит не называть его фамилию. Накануне на этой самой улице он чудом остался жив и невредим, когда мимо на огромной скорости, сбивая людей, пронесся автомобиль. "Успел отскочить", — поясняет Бен.

Сегодня он стоит, прислонившись к стене, с букетом цветов, которые никак не решается положить на асфальт. Молодой человек с трудом подбирает слова, вспоминая произошедшее, хотя он совершенно точно знает, какими словами нужно называть эту трагедию.

"Это терроризм белых супремасистов (сторонников превосходства белой расы – ред.), который исповедуют в нашей стране уже сотни лет. Просто сейчас это произошло в Шарлоттсвилле… Те, кто был тут вчера, так себя и называют: нацисты, ККК ("Ку-клукс-клан"), белые супремасисты", — говорит Бен.

По его словам, идеи супремасистов до сих пор живут в политических и социальных институтах США.

Действия полиции



Действия полиции по-разному оцениваются жителями города: с одной стороны, стражам порядка удалось предотвратить крупные столкновения и не дать ультраправым провести свою акцию, с другой — им не удалось предотвратить трагедию с автомобилем.

Для Бена, который ранее принимал участие в акциях антифашистов, вчерашняя атака, как и для многих, стала полной неожиданностью. "Я ожидал, что они (ультраправые – ред.) будут применять слезоточивый газ, что-то подобное, но не это… Полиция должна была быть тут, и не знаю, почему их не было. Полицейские появились только спустя несколько минут", — вспоминает молодой человек

Фолк более лоялен по отношению к полиции в своих комментариях.

"У меня непопулярная тут точка зрения, что полиция все сделала правильно, объявив чрезвычайное положение и защитив город от нацистов. Это лучше, чем просто стоять и разделять протестующих, позволяя нацистам делать то, что они захотят (проводить акции – ред.)", — полагает мужчина.

Ранее в полиции заявляли, что большинство сотрудников были заняты тем, чтобы вытеснить ультраправых из сквера, где установлен памятник генералу Ли. Именно в этом районе до того происходила большая часть столкновений.

Памятник раздора



Говоря о памятнике одиозному генералу, решение о переносе которого и спровоцировало беспорядки, Фолк высказывается категорично: "Место этому памятнику, возможно, в музее, но не в парке. Люди не хотят его, это наш город".

У Берден есть свое объяснение тому, почему монумент стороннику сохранения рабства, установленный еще в 1924 году, нужно убрать из сквера.

"Это был район, в котором проживали и собирались в основном чернокожие. И это был такой расистский жест – установить памятник именно там… Это не памятник Гражданской войне, это памятник расизму", — полагает она.

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Бен убежден, что недостаточно просто убирать подобные памятники, чтобы победить ультраправых. "Нам надо заново создать институты в нашей стране, уголовную систему, которая сажает за решетку "цветных", которая несправедлива…Мы должны осознать, что это (действия ультраправых – ред.) не имеет отношения к первой поправке, что это ненависть, которая приводит к таким результатам, как здесь", — говорит он.

Первая поправка конституции США гарантирует свободу слова.

"В Германии незаконно отдавать нацистское приветствие, потому что им стыдно за их историю. А в Америке этим ребятам (ультраправым – ред.) не стыдно", — отмечает молодой человек.

Разделенная Америка



Эпоха Гражданской войны дает о себе знать и на примере нынешних политических предпочтениях жителей Виргинии: штат остается разделенным между демократами и республиканцами, часть которых до сих пор ассоциирует себя с конфедератами. "Шарлоттсвилль – это такой демократический остров, окруженный территорией, где в основном голосуют за республиканцев", — поясняет Элайджа Фолк.

Впрочем, Меган Берден напоминает, что на нескольких последних выборах штат голосовал за кандидата от демократов, губернатор Виргинии Терри Макалиф также демократ.

"Я молюсь за то, чтобы не начались (новые столкновения – ред.)… Но я не боюсь: они (ультраправые – ред.) не побеждают, побеждаем мы. Они приехали сюда как гости, а теперь пусть уезжают", — говорит Берден.

"Единственный хороший вывод из этого в том, что теперь американские и европейские неонацисты знают, что люди дадут им отпор. Они сейчас пролили первую кровь, и это многое меняет, в том числе с точки зрения их безопасности… Теперь (против них – ред.) объединится еще больше людей", — считает Фолк.

Не в последнюю очередь, по его словам, такая активизация ультраправых организаций произошла из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в прошлом году. "Трамп не может назвать это (действия ультраправых – ред.) терроризмом", — констатирует Фолк.

С таким мнением согласен и Бен.

"Он (Трамп – ред.) мог бы сделать больше. Но он даже не называет это тем, чем это является – терроризмом… Потому что эти люди (ультраправые – ред.) часть его (электоральной) базы, и они говорят, что так реализуется повестка Трампа", — полагает молодой человек.

Бен также выступает за противодействие ультраправым. "Если их игнорировать, они никуда не денутся", — убежден он.

Ранее ряд политиков в США уже подвергли Трампа серьезной критике за то, что он сказал, а точнее, не сказал о событиях в Шарлоттсвилле. Президент хотя и осудил "в самых решительных выражениях" столкновения в городе, но не стал употреблять выражений "доморощенный терроризм", на чем настаивают многие демократы и противники ультраправых. Кроме того, глава государства заявил, что осуждает насилие "со всех сторон", тогда как его оппоненты настаивают, что насилие исходит именно от праворадикальных активистов. Вся эта ситуация дает политическим противникам Трампа повод вновь обвинить его в симпатиях к "неонацистам, ККК и белым супремасистам".